İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Mattiolo: Türkiye'nin yeri Avrupa'dır

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Luigi Mattiolo, İtalya ve Türkiye'nin ortak geçmiş ve Akdeniz coğrafyasından doğan sınamaların yanı sıra temel çıkarları da paylaştığını söyledi.
İtalya'nın Türkiye'nin AB'ye tam üyelik müzakereleri sürecinde her zaman destekleyici rol üstlendiğinin altını çizen Mattiolo, iki ülkenin ikili ticaret ve yatırım ilişkilerini, ülke ekonomileri ve toplumlarını geliştirmede stratejik önemde gördüğünü belirtti.
Türkiye'nin AB’ye üyelik sürecini de değerlendiren Mattiolo, ülkesinin Türkiye'nin Avrupa'daki önemini son aylarda fark etmediğine dikkati çekti.
"Biz daima Türkiye'nin yerinin Avrupa olduğunu düşündük. Çünkü tarihimiz, kültürümüz ve değerlerimiz bizi aynı ailenin üyeleri yapıyor." diyen Büyükelçi Mattiolo, ileriyi gören siyasi vizyonla 50 yıl önce ortaya koydukları bu yönelimin hiçbir zaman değişmediğini vurguladı.
Mattiolo, İtalya'nın, AB'nin genişleme politikasının Batı Balkan ülkelerinin yanı sıra Türkiye'nin de müzakere sürecinin tamamlanmadan bitmeyeceğine inandığını söyledi.
Sürecin zorluğuna da değinen Mattiolo, Türk halkında yıllar içinde büyüyen düş kırıklığının da farkında olduklarını belirtti.
Geçmişi düşünmeyi bir kenara bırakmak ve fırsatı kaçırmamak gerektiğine işaret eden Mattiolo, "Şimdi bizi bölebilecek geri döndürülemez kararlar almak yerine birleştirecek şeyler üzerinde sıkı çalışmanın zamanı." ifadelerini kullandı.
"AVRUPA'NIN GELECEĞİ AKDENİZ'DE YATMAKTADIR"
Sadece Akdeniz değil aynı zamanda Suriyelilerin yaşadığı trajediye de dikkat çeken Mattiolo, Türkiye'nin ülkelerindeki savaştan kaçarak sığınan bu insanlara cömert çabaları dolayısıyla teşekkürlerini iletti.
Bu meselenin yalnız başına kazanılacak bir savaş olmadığını belirten Mattiolo, İtalya'nın uzun süredir göç meselesinin toplu olarak ele alınması gereken tarihi bir meydan okuma olduğunu vurguladığını aktardı.
Büyükelçi Mattiolo, "Bu sadece ulusal düzeyde değil, aynı zamanda sığınmacıların kaynak ve geçiş olarak kullandığı ülkelerle çok daha bağlantılı şekilde küresel düzeyde çözüm isteyen bir sorundur." şeklinde konuştu. Bu bağlamda da İtalya'nın Türkiye'deki sığınmacılara yönelik tesislere katkı sağlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Mattiolo, şunları kaydetti:
"Kendimizi sadece 'önemli ancak yetersiz' insani yardımlarla sınırlamamamız gerektiğini düşünüyoruz. Yerinden edilme ve göçün temel nedenlerini ortaya koyan kapsamlı bir yaklaşıma ihtiyaç var. İtalya, Akdeniz'i AB'nin mutlak önceliği olarak tutacak. Avrupa'nın geleceği Akdeniz'de yatmaktadır. Ve Türkiye'nin bunda önemli bir ortak olduğunu düşünüyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.