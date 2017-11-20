İtalya'nın Dünya Kupası hezimeti: Federasyon başkanı da istifa etti

- AFP

İtalya'nın 60 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'na gidememesinden sorumlu tutulan İtalyan Futbol Federasyonu Başkanı Carlo Tavecchio istifa etti.

4 kez Dünya Kupası şampiyonluğunu elde eden İtalya, Rusya'da yapılacak 2018 Dünya Kupası'na katılma hakkını ise play-off turunda İsveç'e elenerek kaybetmişti. İtalya'da "kıyamet" olarak yorumlanan bu hezimet sonrası geçen hafta Milli Takım Teknik Direktörü Gian Piero Ventura'nın görevine son verilmişti.

Ancak teknik direktörün kovulması da tepkileri dindirmedi. Futbol Federasyonu Başkanı Tavechhio'ya da görev bırakması çağrıları yapılıyordu. Tavecchio ise bugüne kadar istifa çağrılarına direniyordu.

Ancak bugün yapılan Futbol Federasyonu Genel Kurul toplantısında Tavecchio'nun istifa ettiği açıklandı.

Ansa'nın haberine göre Tavecchio federasyon toplantısında yaptığı konuşmada "Siyasi fırsatçılık ve hırslar nedeniyle bu sonucun gerçek sebepleriyle yüzleşilemedi" dedi. Tavecchio, tüm yönetim kurulunun istifa etmesini de istedi ve ardından istifasını sundu.

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İtalyan futbolunda yenilenme dönemi

İtalyan futbolunun, Dünya Kupası hezimeti sonrası bir yenilenme sürecinden geçmesi planlanıyor.

Spor Bakanı Luca Lotti, "Bu durumun, futbolumuzu yeniden inşa etme şansı olarak kullanılması uygun olur diye düşünüyorum. Siyaset dünyası da buna yardımcı olmaya hazır" dedi. Bakan Lotti, gençler takımlarından Serie A'ya (birinci lig) kadar futbolun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan, Ventura'nın görevden alınması sonrası milli takıma yeni teknik direktör arayışı devam ediyor.

Bahis siteleri halen Carlo Ancelotti'yi favori aday olarak gösteriyor. Ancelotti'nin yanı sıra Antonio Conte, Gigi Di Biagio, Claudio Ranieri ve Fabio Capello da şans tanınan adaylar arasında görülüyor.