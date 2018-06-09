İtalya'nın yeni hükümetinden Avusturya’nın cami kapatma kararına destek

- Reuters

Avusturya hükümetinin ülkedeki 7 camiyi kapatma ve Türkiye'nin finanse ettiği yaklaşık 60 imam ile ailelerini sınır dışı etme kararına İtalya'nın yeni hükmetinden destek geldi.

İtalya'da geçen hafta kurulan ve hafta başında da parlamentodan güvenoyu alarak resmen göreve başlayan popülist hükümetin aşırı sağcı İçişleri Bakanı Matteo Salvini, bu konuda Avusturya yönetimi ile bir ortak eylem planını görüşmek istediğini söyledi.

Avusturya'daki cami kapama ve imamları sınır dışı etme kararıyla ilgili bir haberi Twitter'da paylaşan Salvini, habere yorum olarak da "İnanç özgürlüğüne inanıyorum ama radikal dinciliğe inanmıyorum. İnancını, bir ülkenin güvenliğini riske atacak şekilde kullananlar uzaklaştırılmalıdır" diye yazdı.

https://twitter.com/matteosalvinimi/status/1005016444587868160

'İslam anayasamızla uyumlu? Şüpheliyim'

İtalya'da 4 Mart'ta yapılan genel seçimler öncesindeki seçim kampanyası döneminde Matteo Salvini, iktidara gelmeleri halinde "yasa dışı camileri kapama" sözü vermişti.

Matteo Salvini geçen Şubat ayında yaptığı bir açıklamada, "Yasa dışı camileri kapatacağız. Bu camileri kimin finanse ettiğini, arkasında kimin olduğunu, paranın nereden geldiğini, kimin ne vaaz verdiğini bilmek istiyorum" demişti.

Salvini ayrıca başka bir açıklamasında da, "Burada mesele İslam'ın, Muhammed'in söylediklerinin harfi harfine uygulanmasının bizim anayasamızla, değerlerimizle, özgürlüklerimizle uyumlu olup olmadığıdır. Bundan şüpheliyim" ifadelerini kullanmıştı.

İtalya'daki Müslüman cemaatleri bu sözleri nedeniyle Salvini'ye tepki göstermişti.

Arap Dünyası Cemaati (Co-Mai) Başkanı Foad Aodi, Salvini'yi bu meseleyi "siyasete alet etmekle" suçlamış ve kendilerinin de kontrolsüz cami ve imamlara karşı olduğunu belirtmişti. Aodi, "Biz Cuma vaazlarının İtalyanca yapılmasından ve İtalyan kurumlarla işbirliğinden yanayız" demişti.

İtalya Anayasa Mahkemesi'nin eski başkanlarından Cesare Mirabelli de Salvini'ye cevap olarak, anayasalarının din özgürlüğünü garanti ettiğini, ayrımcılığı ise yasakladığını vurgulamıştı. Öte yandan Mirabelli, kamu düzeni ve yasalara aykırı "çok eşlilik ve kadın-erkek eşitsizliği" gibi uygulamalara ise izin verilemeyeceğini belirtmişti.

Salvini geçmişte sıklıkla Avrupa'nın "İslamlaşması" ve "işgali" tehditlerinden de söz etmişti.

İtalya'da 2016'da yapılan bir araştırmaya göre ise nüfusun yüzde 4.8'ini Müslümanlar oluşturuyor. Bunların büyük kısmı Fas ve Arnavutluk asıllı.

Avusturya Türkiye'nin finanse ettiği 60'a yakın imamı ve ailelerini sınır dışı ediyor

'Rusya-İran-Türkiye ittifakı Çin'e uzanmamalı'

Salvini: Türkiye'nin AB üyesi olmasından söz etmek delilik

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER