İşte Roma'ya gitmeden önce, ziyaret etmek için en iyi yerler hakkında bilmeniz gereken tüm önemli bilgileri içeren Roma gezi rehberi... Efsaneye göre Roma, savaş tanrısı Mars'ın ikiz oğulları Romulus ve Remus tarafından kuruldu. Kardeşini öldürdükten sonra Romulus, onun adıyla anılan Roma'nın ilk kralı oldu. Antik Roma, M.Ö. sekizinci yüzyıldan itibaren, İtalya'nın Tiber Nehri kıyısındaki küçük bir kasabadan, kıta Avrupası, İngiltere, Batı Asya, Kuzey Afrika ve Akdeniz adalarının çoğunu kapsadığı zirvede bir imparatorluğa dönüştü.

Roma egemenliğinin birçok mirası arasında Latin kökenli modern dillerin (İtalyan, Fransız, İspanyol, Portekiz ve Romen) yaygın kullanımı, modern Batı alfabesi ve takvimi ve büyük bir dünya dini olarak Hıristiyanlığın ortaya çıkışı yer almaktadır.

Bir Cumhuriyet olarak 450 yıl sonra Roma, ilk imparator Augustus'un uzun ve muzaffer saltanatında, huzur ve refah çağını yaşadı ve imparatorluğa dönüştü. Julius Caesar'ın yükselişinin ardından imparatorluğun beşinci yüzyıla damgasını vuran düşüşü, insan uygarlığı tarihinin en dramatik etkilerinden biriydi.

ROMA'YA GİTMEK İÇİN EN UYGUN ZAMAN

Bu ebedi aşıklar şehrinde gerçek bir sezon yoktur. İlkbahar ve sonbahar en yoğun turist mevsimleridir ve Paskalya'da Vatikan hacılarıyla ziyaretçi sayıları yükselir. Kış; özellikle ocak ayının ortasından Mart ayının ilk haftasına kadar, hava şartları da müsaitse Roma'ya gitmek için harika bir zaman olabilir. Otel fiyatları daha düşüktür ve restoranlarda rezervasyon yoktur. Eğer sıcağa dayanabilirseniz, Ağustos (Romalıların çoğu sahile gider) otel odalarında uygun fiyatlar bulmak için iyi bir aydır. En mükemmel aylar, hava şartlarına göre muhtemelen nisan, mayıs ve ekim aylarıdır.

ROMA'DA GEZİLECEK YERLER

Şimdi Roma'da sizin için seçtiğimiz gezilecek yerlerden bazılarını tanıyalım:

KOLEZYUM

Kolezyum, Roma'nın ve dünyanın en etkileyici, en ünlü yerlerinden biridir. Burada birçok insan ve hayvan öldürüldü. Gladyatör oyunları, ve vahşi hayvanlar arasındaki ölümlere ve tiyatroya kadar her şeyi görebilirsiniz. 87.000 seyirciye sahip olan Kolezyum, İmparator Vespasian'ın oğlu Titus tarafından 80 ayda tamamlandı. Açılışı, yüz gün sürdü ve etkinlik boyunca yaklaşık 9.000 hayvan ve 2.000 gladyatör öldürüldü.

TREVİ ÇEŞMESİ (AŞK ÇEŞMESİ)

Roma merkezindeki Piazza di Trevi'de yer alan etkileyici bir yapıdır. Çeşme, Papa XII. Clement tarafından Heykeltıraş Nicola Salvi'ye yaptırılmıştır. Çeşme, dünyaca ünlü sanatçı Anita Ekberg'in "La Dolce Vita" filminde havuzuna girip yıkandığı zaman ünü daha da arttı. Bugün çeşmede yıkanmak yasaktır. Trevi Çeşmesi'nin ziyaret edilmesi "zorunluluktur" ve de gelenek. Romalılar; omzunuzun üzerinden bir madeni parayı çeşmeye atmanız gerektiğini ve bunun da mutluluk getireceğini söylüyor. 26 metre yüksekliğinde ve 20 metre genişliğindeki çeşme, şehrin en büyük Barok çeşmesi ve dünyanın en ünlü çeşmelerinden biridir.

PANTHEON

2000 yıllık çarpıcı bir tapınak, şimdi bir kilise. Pantheon Roma'nın antik anıtları ve Batı dünyasının en etkili binalarından biri olarak çok iyi korunmuş. Marcus Agrippa'nın M.Ö. 27. yıllarından kalma tapınağı üzerine Hadrian tarafından yaptırılan bu yapı, M.S. 608'de bir Hıristiyan kilisesi olarak kutsanmıştır ve şimdi resmen Basilica di Santa Maria ad Martyres olarak bilinir. Pantheon dışarıdan çok fazla göze çarpmasa da içerideki muhteşemlik sizi şaşırtıyor. Rönesans'tan beri, bina aynı zamanda bir mezar kilisesi olarak kullanılmış. Ressam Raphael burada gömülüdür. Panteon'un önündeki meydana Piazza della Rotonda denir. Piazza Navona ve Campo de Fiori'nin yakınında yer alır, buralarda gezintiye çıkabilirsiniz, görülecek çok şey var.

PİAZZA NOVANA MEYDANI

Kimilerine göre, bu sadece Roma'nın değil, dünyanın en güzel meydanı. Sadece Lorenzo Berninis'in Fontana dei Quattro Fiumi gibi heykelleri ve çeşmeleri nedeniyle değil, boyutları nedeniyle de. Birçok açık hava kafesi ve restorana ev sahipliği yapan Roma'nın en canlı meydanlarından biridir. Renkli sokak sanatçıları, satıcıları ve turistleri ile Piazza Navona, Roma'nın zarif vitrin meydanıdır.

VATİKAN

Dünyanın en küçük devleti olan Vatikan, Roma'da bulunuyor. Burası Papa'nın evi, ama aynı zamanda binlerce diğer sakinleriyle birlikte. Günlük yaşamlarını kendi posta sistemi, dükkanları ve gazeteleriyle yönetiyorlar. İsviçre muhafızlarının kendine özgü kıyafetleriyle geçitlerini izledikten sonra, 11 farklı Vatikan müzesini, Michelangelo'nun Sistine Şapeli'ni, Aziz Petrus Bazilikası'nı ve Vatikan Bahçelerini ziyaret edebilirsiniz.

ROMA MÜZESİ

1870 yılına kadar Roma'nın tarihini anlatan yaklaşık 40.000 heykel, resim ve mozaik barındırmaktadır. Müze, 18. yüzyılda inşa edilen Palazzo Braschi'de yer almaktadır. Faşist rejim sırasında Mussolini buraya taşındı ve politik merkezi yaptı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 300 aile bu bölgeye yerleştirildi. Müzedeki fresklerin birçoğu ısınmak için ateş yakan insanlar tarafından tahrip edildi.

FORUM ROMANUM

Dünyanın en önemli turistik yerlerinden biridir. Tapınak kalıntıları mozaiği, aşınmış mermer sokakları ve bazilikalarıyla bir masaldan çıkmış gibidir. Palatine Tepesi ve Capitoline Tepesi arasındaki vadide yer almaktadır. Forum Romanum, eski Roma'nın ticari, politik ve dini merkezi idi. Tapınaklar, senato evi ve hukuk mahkemelerini kapsayacak şekilde genişletildi. Roma İmparatorluğu düştüğünde, Forum unutuldu, gömüldü ve Orta Çağ boyunca bir sığır merası olarak kullanıldı.

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