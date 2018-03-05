İtalya seçimlerine aşırı sağ ve popülistlerin yükselişi damga vurdu

İtalya'da dün yapılan genel seçimlerde, hiçbir parti ya da ittifak parlamentoda çoğunluğu elde edemezken popülist ve sağ partiler önemli başarı kazandı.
Sandıkların yerel saatler 23.00'te kapanmasının ardından bu sabah itibariyle oyların yüzde 70'i sayıldı. Sonuçlar, popülist 5 Yıldız Hareketi'nin yüzde 31 ile tek başına en çok oyu alan parti olduğunu gösteriyor.
Ancak 5 Yıldız Hareketi, çoğunluk için gerekli yüzde 40 oranından uzak görünüyor.
Öte yandan seçime ittifak halinde giren sağ partiler toplamda yüzde 37 oy aldı. Sağ ittifakta yer alan 4 parti içinde en çok oyu ise yüzde 18'le aşırı sağcı Lig aldı.
Eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin merkez sağdaki Haydi İtalya partisi ise yüzde 13'te kaldı. İttifakın diğer ortağı aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri de yüzde 4 oy aldı.
Seçimler iktidardaki Demokratik Parti ve genel olarak merkez sol içinse hezimete dönüştü.
Seçime ittifak halinde giren merkez sol partiler toplamda yüzde 23 oy alabildi. İttifakın en büyük ortağı Demokratik Parti, yüzde 19 oy oranıyla önceki seçimlerde aldığı sonuçların epey altında kaldı.
2013'teki genel seçimlerde Demokratik Parti liderliğindeki merkez-sol ittifak yüzde 29.5, Berlusconi liderliğindeki sağ ittifak yüzde 29 ve 5 Yıldız Hareketi yüzde 25.5 oy almıştı. Sağ ittifak içindeki Kuzey Ligi (şimdiki adıyla Lig), 2013'te ancak yüzde 4 oy alabilmişti.
Bu yıl seçimlerin en dikkat çeken sonucu, populist ve aşırı sağ kesimin yaklaşık yüzde 50'den fazla oya ulaşması oldu. Popülist 5 Yıldız ile aşırı sağdaki Lig ve İtalya'nın Kardeşleri'nin ortak özellikleri arasında göç karşıtlığı, AB'ye şüpheci yaklaşımları ve Rusya ile yakınlıkları da yer alıyor.
Hiçbir parti ya da ittifakın yüzde 40 oy oranına ulaşamaması nedeniyle şimdi koalisyon görüşmelerinin başlaması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın partilerle istişare ederek hükümet kurması en muhtemel parti ya da ittifakı görevlendirmesi öngörülüyor.
Koalisyon görüşmelerinden sonuç çıkmazsa cumhurbaşkanı tarafından bir "teknik hükümet" atanması ve erken seçime gidilmesi ihtimali de bulunuyor.
Sağ ittifakın hükümet kurmakla görevlendirilmesi halinde başbakan adayının, ittifak içinde en çok oyu alan Lig lideri Matteo Salvini olması bekleniyor.
Daha önce ittifak ve koalisyonlara yanaşmayan 5 Yıldız Hareketi ise bu kez, "kendi programlarına uygun" olduğu sürece diğer partilerle görüşmelere açık oldukları mesajını veriyor.
5 Yıldız'dan seçimler sonrası yapılan ilk açıklamalarda, oy oranlarının "tarihi bir sonuca işaret ettiği" belirtildi.
Protesto hareketi olarak doğan grup, "bundan sonra diğerleri bizimle konuşmak için gelecek" vurgusu yaptı.
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