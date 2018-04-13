Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürlüğünün daveti üzerine, İtalya'nın önde gelen 10 seyahat acentesinin temsilcisi, dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi olarak kabul edilen Göbeklitepe ören yerinde gezi ve incelemelerde bulundu.

AA'nın haberine göre konuk heyet, UNESCO "Dünya Miras Geçici Listesi"nde bulunan Göbeklitepe'deki arkeolojik bulguları gözlemleyerek merak ettikleri sorulara rehberler aracılığıyla yanıt aldı.

Heyet sözcüsü Bruno Alegi, gazetecilere yaptığı açıklamada, ören yerinin dünya tarihi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

İtalya'da özellikle tarihi mekanlara özel ilgi duyan ciddi bir kitlenin bulunduğuna işaret eden Alegi, Türkiye'nin tarihi ve kültürel açıdan zengin bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

"BU KADAR UMMUYORDUM"

Göbeklitepe'nin insanlığın en eski yerleşim yeri olarak korunmuş çok özel bir yer olduğunu vurgulayan Alegi, şöyle devam etti:

"İlk gördüğümde inanasım gelmedi, beklediğimden daha fazla güzellikle karşılaştım. Göbeklitepe'nin UNESCO üyesi olması çok doğal bir şey ve mutlaka üye de olmalı. Bu kentin adaylık konusunda da organize ve hazır olduğunu gördüm. Göbeklitepe'yi diğer adaylar ile karşılaştırmak zor olur. İtalya'da fazla sayıda UNESCO üyesi miras var. Kendi açımdan söylemek gerekirse bu kadar ummuyordum. Bu kadar güzel olacağını düşünmüyordum. Özellikle Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi çok çeşitli, Roma dönemi ve diğer dönemlere ilişkin oldukça fazla sayıda neolitik alan bulunuyor, kendimi şu anda çok zenginleşmiş hissediyorum, çok etkilendim."

"SIRA DIŞI BİR YER"

Heyet üyelerinden Federica Paterno da sadece arkeolojik alanlara özel turlar düzenleyen bir acentesi bulunduğunu aktardı. Dünya arkeolojisinde Göbeklitepe'nin çok özel bir konuma sahip olduğuna dikkati çeken Paterno, şunları söyledi:

"Göbeklitepe çok sıra dışı bir yer ve çok etkilendik, buranın böyle olduğunu mutlaka aktaracağız. İtalya'da Bologna Üniversitesi ile bağlantıya geçip oradaki arkeoloji öğrencilerini buraya getireceğiz. Göbeklitepe'nin çok hazır olduğunu düşünüyorum. Göbeklitepe ziyaretçiler açısından da kent merkezine 20 kilometrelik mesafede bulunmasıyla son derece ulaşılabilir bir konumda bulunuyor. Arkeoloji merakı olanlar gerçekten Göbeklitepe'den çok etkilenir."

"ŞANLIURFA'DA İTALYAN GRUPLAR GÖRÜLECEK"

Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan ise heyeti kentte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Heyetin kentte kapsamlı bir gezi ve incelemede bulunduğunu aktaran Aslan, şunları kaydetti:

"İtalya pazarı Şanlıurfa için yeni bir pazar. İnşallah bunu değerlendirmek istiyoruz. Özellikle kuzey İtalya kesimi kültür ve arkeoloji turizmine büyük bir ilgi duyuyor. Biz de çok zengin olduğumuz bu alanlardaki potansiyelimizi kullanmak istiyoruz. Bu önemli bir başlangıç olacak biz bu acentelerin geri dönüşleriyle Şanlıurfa'da İtalyanları gruplar halinde görmeye başlayacağız."

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