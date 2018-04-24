2018 Dünya Kupası'nı İsveç'e elenerek evinden izleyecek olan İtalya, yeni teknik direktörünü arıyor. SKY Italia'nın haberine göre İtalya Futbol Federasyonu, son olarak Bayern Münih'te görev yapan Carlo Ancelotti'ye resmi teklifini yaptı.

Antino Conte'nin EURO 2016 sonrasında İtalyA'dan ayrılarak Chelsea'ye geçmesi sonrasında göreve Gian Piero Ventura getirilmişti. 2018 Dünya Kupası'na doğrudan katılmayı garantileyemeyen İtalya, İsveç'le oynadığı play-off'ları atlamayı başaramamış ve Rusya biletini rakibine kaptırmıştı. Ventura'nın görevine 15 Kasım'da son verilmiş ve yerine vekaleten Luigi Di Biagio getirilmişti.

Gök Maviler, 1958'den bu yana ilk kez bir Dünya Kupası'nda olamayacak.