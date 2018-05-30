İtalya ve İspanya'ya dair siyasi kaygılar Euro Bölgesi'ni vurdu

İtalya ve İspanya'da yaşanan siyasi gelişmeler, hem Avrupa'nın güneyinde yer alan ülkelerin tahvil faizlerini hem de Euro para birimini vurdu.
Avrupa piyasalarında düşüş yaşanırken, Euro ABD Doları karşısında 11 ayın en düşük seviyesine indi.
Tahvil piyasalarında da büyük hareketler yaşandı.
İtalya'nın FTSE MIB ve İspanya'nın IBEX 35 endekslerinde gün içinde yüzde 3'lük bir düşüş görüldü.
Bu da Avrupa'daki 17 ülkeden farklı büyüklükteki şirketleri temsil eden STOXX Avrupa 600 endeksinin gün içinde yüzde 1,4 oranında düşüş yaşamasına yol açtı.
Asya piyasalarının düşüşle kapanmasının ardından satış dalgası Amerikan piyasalarına da sıçradı.
Euro ise Amerikan doları karşısında yüzde 0,6 düşerek 1,1560 seviyesine geriledi.
İtalya'da popülistlerin kurmak istediği hükümeti Euro karşıtı bir maliye bakanı atanmasına karşı çıkan cumhurbaşkanının veto etmesi İtalya'da siyasi bir krizin ortaya çıkmasına yol açmıştı.
İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, geçici hükümet için ekonomist Carlo Cottarelli'yi başbakan olarak atayarak erken seçimlerin yolunu açtı.
İspanya'da ise Başbakan Mariano Rajoy hakkında partisine yöneltilen yolsuzluk suçlamalarından ötürü bu cuma günü güven oylaması düzenlenecek.
İspanya'da da uzun süren bir hükümet krizi yaşanmış, sonunda hükümeti tekrar Başbakan Rajoy kurmuştu.
Rajoy geçtiğimiz haziran ayında bir başka güven oylamasını başarıyla atlatmıştı.
İtalya ve İspanya'da ortaya çıkan siyasi gelişmeler, euro bölgesinin ekonomik durumuna ilişkin kaygıların ortaya çıkmasına yol açtı.
İtalya'nın 10 yıllık devlet tahvillerinin getirisi yüzde 2,673'ten yüzde 3,095'e çıktı. İtalyan tahvillerindeki bu yükseliş 2013'ten beri en yüksek seviyeye işaret ediyor.
İspanya'nın 10 yıllık tahvil faizinde ise 12 baz puanlık bir artış gözlendi.
Avrupa'nın güneyinde yer alan Yunanistan ve Portekiz de yaşanan krizin bulaşıcılığından pay aldı; bu ülkelerin de tahvil faizlerinde yükseliş yaşandı.
Yunanistan Maliye Bakanı Öklid Çakalotos, İtalya'da yaşanan siyasi krizin Yunanistan'da da sorunlara yol açması ihtimalinden ötürü kaygı duyduklarını söyledi.
TD Ameritrade'in şef piyasa stratejisti J.J. Kinahan, Wall Street Journal gazetesine yaptığı açıklamada dünya çapında yaşanacak bir kırılganlık beklentisinin olduğunu belirtti.
Saxo Bank'ın döviz stratejisinin başında bulunan John Hardy ise Reuters'a Avrupa'daki bu sarsıntının küresel piyasalara bulaşıcı olma riski taşıdığını aktardı.
ABD piyasaları da Avrupa piyasalarındaki sarsıntıdan etkilenerek düşüşle açılış yaptı.
UBP'deki döviz stratejisti Koon Chow ise en büyük korkunun euro bölgesi krizi olduğunu dile getirdi.
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