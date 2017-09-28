İtalya-Verona Marmomacc Mermer ve Teknolojileri Fuarı'na Türk mermercileri damga vurdu

Mermer ve doğal taş endüstrisinde dünyanın en büyük fuarlarından biri olarak bilinen İtalya-Verona Marmomacc Mermer ve Teknolojileri Fuarı'na, dünyadan 1670 katılımcının ürünlerini sergilendi. Türkiye’den de 130 firmanın katılarak büyük ses getirdiği fuarda, Türkiye’den 63 milli katılım, 67 bireysel 17 ürün geliştirme (URGE) projesi katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılaştı.
Mermer ve travertende dünyanın en büyük rezervlerine sahip Türkiye, yaklaşık 175 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Mermer ve maden sektörü yılın ilk 8 ayında toplamda 3 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdi. Mermer sektörünün hedefi yılı 2 milyar doların üstünde bir ihracat rakamıyla tamamlamak. Türk ihracatçısı yaşanan sıkıntılara rağmen mermer ve doğal taş endüstrisinde dünyanın en büyük fuarı olarak bilinen Verona Mermer Fuarı'na, dünya pazarlarındaki payını hızla artırmak için geniş bir katılımcı ve ziyaretçi grubu ile katıldı.
ÇEVİK: ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMALIYIZ
Geçtiğimiz dönem İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nin (İMİB) yönetiminde yer alan Mustafa Selçuk Çevik, sektörün başkansız kalmasına rağmen İtalya'daki Verona Mermer Teknolojileri Fuarı’nda dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçılarla çok verimli iş görüşmeleri yaptıklarını anlattı. Çevik, sektörün yolunda emin adımlarla ilerleyebilmesi için bir an önce herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı. Kendisinin de bu konuda yoğun çaba sarf ettiğini belirten Mustafa Çevik, "Yaşanan tüm sıkıntılara rağmen Verona Mermer Fuarı'nda şirketlerimiz büyük rağbet gördü. Adeta İtalya'da gövde gösterisi yaptık. Fuara 63 milli katılım, 67 bireysel 17 URGE projesiyle yer aldık" dedi.
- İtalya-Verona Marmomacc Mermer ve Teknolojileri Fuarı
- Türkiye mermer sektörü
- Mustafa Selçuk Çevik
- İMİB
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