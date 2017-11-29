İtalya'ya alınmayan Leyla Halid havaalanından geri gönderildi!

İtalya makamlarının, Filistin direnişinin önde gelen isimlerinden Leyla Halid’in ülkeye girişine izin vermediği bildirildi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) tarafından yapılan yazılı açıklamada, İtalya’daki Filistin Demokratik Arap Birliği'nin FHKC’nin kuruluşunun 50. yıl dönümü münasebetiyle düzenleyeceği konferanslara katılmak üzere İtalya’ya gelen FHKC Siyasi Büro üyesi Halid’in "ülkeye girişine izin verilmediği, vizesinin iptal edilerek Ürdün’e geri gönderildiği" belirtildi.

Açıklamada, Halid gibi ulusalcılığı, milliyetçiliği, devrimciliği ve liderliğiyle ön plana çıkan sembol bir ismin “Siyonist rejimin” Avrupa’daki müttefiklerini rahatsız ettiğine vurgu yapılarak, “Siyonizm var gücüyle Avrupa’da harekete geçmiş İtalya hariç, yoldaş Halid’in Almanya, İspanya, Belçika ve Hollanda’ya girişine engel olamamıştır.” denildi.

İtalya’nın Halid’i sınır dışı etmesinin siyasi bir karar, “işgal devleti ve Siyonist rejimden” yana tavır almak olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Ancak bu durum ilerici demokratik güçleri temsil etmemektedir. Aynı zamanda işgal, faşizm, ırkçılık ve savaş karşıtı olan İtalyan halkının tavrını yansıtmamaktadır.” ifadelerine yer verildi.

FHKC açıklamasında, İtalya’daki sol eğilimli hareket, parti ve şahsiyetlere, “işgalci İsrail’e” karşı boykot, Filistin halkıyla dayanışma kampanyalarını genişletme ve destek verme çağrısı yaptı.

Halid, aynı zamanda Filistin yönetimi üyesi olarak Ürdün'ün başkenti Amman'da ikamet ediyor.

Filistin mücadelesinin en tanınan isimlerinden FHKC üyesi Leyla Halid, Filistin sahasındaki kadın direnişçilerin ilkleri arasında yer alıyor. 1967 Kara Eylül olaylarını takip eden yıl, üçü eş zamanlı olmak üzere dört uçak kaçırma eylemine katılan Halid, 1969'da yaptığı eylemle dünya kamuoyunda "Filistin direnişinin kadın sembolü" olarak gündeme gelmişti.