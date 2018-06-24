AA'nın Deyrizor'daki güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Irak sınırındaki Deyrizor'da İtalyan askerlerinin terör örgütü YPG/PKK ile ortak faaliyetleri artıyor.

Kaynaklar, İtalyan ordusunun, dün akşam saatlerinde örgütün işgalindeki Haseke ili üzerinden Deyrizor'a 20 asker daha gönderdiğini bildirdi.

Suriye'de terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon bünyesinde varlık gösteren ve sayıları tam olarak bilinmeyen İtalyan askerleri, Deyrizor'un Ömer petrol sahasındaki ABD üssüne konuşlandı.

İtalyan ordusu, terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyonlarda ABD ve Fransa askerlerine destek vermek için bu ay başında Suriye'ye asker göndermişti.

İtalyan askerleri şimdilik çatışmalara doğrudan katılmıyor.

Terör örgütü DEAŞ, Irak sınırında Haseke ve Deyrizor illeri içinde kuşatmada kalan birbirinden kopuk iki farklı bölgede varlık gösteriyor.

Terör örgütü YPG/PKK, mayıs başında ABD ve Fransa'nın desteğiyle buradaki DEAŞ unsurlarına karşı operasyonu yeniden başlatmıştı.

Deyrizor operasyonunun ilk aşaması geçen sene eylül ayında başlamış, kent merkezinin kuzeyi SDG ismini kullanan YPG/PKK'nın işgaline girmişti.