Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Roma'da Cengiz Ünder şoku yaşanıyor.



Mücadelenin 65. dakikasında oyundan çıkarak yerini Gerson'a bırakan milli futbolcunun kenara alınma sebebinin sakatlık olduğu ortaya çıktı.



İtalyan basınında yer alan haberlere göre soyunma odasına dizinde bandajla gelen Ünder, hafta sonunda Crotone ile oynanacak maçta teknik direktör Eusebio Di Francesco tarafından riske edilmeyecek.



Geçtiğimiz yaz Medipol Başakşehir'den transfer edilen Cengiz'in sakatlığıyla ilgili net durumun yapılan kontrollerden sonra açıklanacağı öğrenildi.

(Fanatik)