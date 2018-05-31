Dünya piyasaları İtalya’da yaşanan siyasi kriz nedeniyle zorlu bir döneme girdi. Ülkedeki siyasi belirsizlik Euro Bölgesi için büyük bir tehlike olarak tanımlanıyor. AB karşıtı siyasi partilerin iktidara gelmesi halinde ülkenin AB’den çıkma ihtimali ise yatırımcıların uykusunu kaçırıyor. Uzmanlar ulusalcı partilerin endişe edildiği gibi iktidara gelmesi durumunda ise para birimi olarak Euro’nun da sonunun gelebileceğini belirtiyor. Piyasalarda oluşan endişelerin ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 13 Haziran toplantısında beklenen faiz artışını tehlikeye soktuğu belirtildi. Yatırımcıların tek olumlu beklentisi cuma günü açıklanacak ABD istihdam verisinin mevcut gerginlikleri azaltması. Bu arada İtalya’da erken seçimlerin temmuz sonunda yapılması bekleniyor. Ancak küresel endeksler son altı günü sürekli düşüşle geçirdi. Her geçen gün piyasalardaki endişeleri daha da artırıyor.
Gazete Habertürk'ün haberine göre küresel hisse piyasalarındaki satış dalgası AB ve ABD’nin yanı sıra Asya’da da devam ederken, Euro 10 ayın en düşük seviyesini gördü. İtalya’nın borçlanma maliyetleri yükselirken, yatırımcılar ABD Hazine tahvilleri gibi güvenli varlıklara yöneldi. Siyasi riskin bir göstergesi olan İtalya’nın kısa vadeli tahvil getirileri 26 yılın en keskin artışını kaydetti ve 2013 yılından bu yana en yüksek seviyeye sıçradı. Güvenli liman olarak görülen ABD ve Almanya’nın devlet tahvillerinin getirileri artan taleple birlikte hızla gerilerken, Japon Yeni, dolar ve altın da değer kazandı. Euro ise İsviçre Frangı, yen ve dolar karşısında değer kaybetti. Euro, 1.15 dolara yaklaşarak temmuz ayından bu yana en düşük seviyeyi gördü.
İtalya’da ülkeyi seçime parlamento dışından ekonomist Carlo Cottarelli’nin kuracağı hükümetin taşıması bekleniyor.
YATIRIMCILARIN TEK SORUNU İTALYA DEĞİL
1- İtalya’da seçimleri AB karşıtı partilerin kazanması halinde AB ve Euro’nun geleceği zora girecek.
2- ABD ve Çin’in karşılıklı restleşmeleri iki ülke arasında ticaret savaşı ihtimalini giderek artırıyor.
3- ABD’nin AB’ye yönelik gündeme getirdiği ek vergilerin 1 Haziran’dan itibaren yürürlüğe girme ihtimali var.
4- AB Merkez Bankası’nın teşvik programını bu yıl tamamlaması konusu haziran toplantısında açıklanabilir.
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