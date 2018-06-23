İtalyanların Dünya Kupası nostaljisi: Kupa maçları yazın neşesiydi

"İtalyanların elinde kalan son değişmez hakikat de çöktü: Gök mavililer olmadan Dünya Kupası oynanıyor." (L'Espresso dergisi)
"İtalyasız bir Dünya Kupası benim neslim için hayal bile edilemezdi." (Eski milli futbolcu Demetrio Albertini)
Bu sözler, geçmişte 4 kez Dünya Kupası'nı kaldıran İtalyan milli takımının bu sene ise turnuvaya katılmayı bile başaramamasının yarattığı hayal kırıklığını özetliyor. 14 Haziran'da Rusya'da başlayan 2018 Dünya Kupası'nda 1958'den bu yana ilk kez İtalya yer almıyor. 60 yaşın altındakilerin ilk kez tecrübe ettiği "İtalyasız Dünya Kupası" İtalyanlarda bir boşluk hissi ve derin bir nostalji yaratmış gibi görünüyor.
Dünya Kupası'nın başladığı akşam neredeyse tüm dünya Rusya'da oynanan maçları izlerken İtalyanlar ise 2006'da Fransa'yı yenerek şampiyon oldukları Dünya Kupası finalini izliyordu. La 7 kanalının 14 Haziran'da yayınladığı 2006 Dünya Kupası finali, yaklaşık 1 milyon kişi tarafından izlendi.
Roma'nın barlarında sabah espresso'larını içenlerin muhabbeti de dönüp dolaşıp mutlaka Dünya Kupası'na, geçmiş güzel günlere ve İtalya'nın nasıl olup da turnuvaya katılamadığına geliyor. Şehir merkezindeki bir barda kahvemi içerken ben de sohbete katılıyorum ve barda çalışan 30'lu yaşlardaki Cristal'a "İtalyasız bir Dünya Kupası'nı nasıl takip ettiğini soruyorum. Cevabı net oluyor: "Takip etmiyorum."
Roma yakınlarındaki Frosinone kasabasından gelen Cristal, iç çekerek anlatmaya başlıyor:
"İtalya'nın oynamadığı bir Dünya Kupası'nın izlemek çok acı verici olur, bu yüzden izlemiyorum. Benim için, hatta bence çoğu İtalyan için Dünya Kupası yazın neşesiydi. Olay sadece maç izlemekten ibaret değildi, arkadaşlarla buluşuyor, evlerde, meydanlarda, cafelerde toplaşıyorduk. Birlikte yiyip içiyor, birlikte heyecanlanıyorduk. Bunu kaybettik."
İtalya'nın Dünya Kupası'nda yarışmamasını "skandal" diye niteleyen Cristal, "Halen Dünya Kupası'nda oynayan takımlar arasında İtalya'dan çok daha kötü durumda olanlar var" diye de ekliyor.
Bu sırada bir şişe su rica ediyorum. Barın işletmecisi ve Cristina'nın babası Carlo "Gazlı mı, gazsız mı?" diye soruyor, gazsız istiyorum. Su muhabbeti bile sonunda futbola bağlanıyor. Carlo, "İşte İtalyasız dünya kupası da gazsız su gibi, o kıpır kıpırlık, o coşkulu köpürme yok, yazımız gazsız suya döndü" diyor.
Futbolu hem şahsi merakı hem de işi gereği takip eden gazeteci Francesca ise İtalya'nın Dünya Kupası'nda yer almamasından "çok memnun olduğunu" söylüyor. 46 yaşındaki Francesca, ömründe ilk kez İtalya'nın yer almadığı bir Dünya Kupası'na tanık oluyor. Bu yeni tecrübeyi de şöyle anlatıyor: "İlk kez Dünya Kupası maçlarını stressiz izliyorum. Yenecek miyiz, yenilecek miyiz kaygısı yok. Sokaklarda maç izleyen çılgın kalabalıklar yok. Üstelik istediğim takımı tutma özgürlüğüm de var. Bu sene Almanya'yı destekliyorum."
Roma'nın işçi mahallelerinden Garbatella'da maç gösterimleri de yapan bir bar işleten Gaetano ise daha kayıtsız: "Beni hiç alakadar etmiyor İtalya'nın Dünya Kupası'na gidip gitmemesi. Biz burada yalnızca Roma'yı destekleriz, milli takım umrumuzda değil" diyor.
Barının her yeri Roma takımının flamaları ve futbolcuların fotoğraflarıyla süslü olan 60'lı yaşlardaki Gaetano, milli takımın yanlış politikaların kurbanı olduğunu, ligde yabancı futbolculara gittikçe daha çok yer verilmesi nedeniyle İtalyan oyuncuların kendilerini geliştirip yükselme şansının azaldığını ve bu nedenle de milli takıma seçilen oyuncuların parlak bir performans sergileyemediklerini, yer yer ırkçılık dozu yüksek terimler de kullanarak anlatıyor.
Buradan da politikaya dalıp, "Dünya Kupası'nda olmamamız beni üzmüyor, beni asıl endişelendiren siyasi durum" diyor. Ve yine yabancılardan, bir de vergi kaçakçılarından şikayet ediyor.
İtalyan Milli Takımı'nın Dünya Kupası hezimeti ile siyaset dünyasındaki çalkantılar, sosyal medyadaki yorumlarda da sıklıkla aynı cümle içinde geçiyor. Bir Twitter kullanıcısı, "Ne tuhaf bir yaz, sık sık yağmur yağıyor, ırkçılar iktidarda, İtalya'sız bir Dünya Kupası oynanıyor, insanların tadı kaçmış, kendimizi kaybolmuş ve umutsuz hissediyoruz" derken, bir başkası da "İtalya'sız Dünya Kupası başladı. Mühim olan her şeyin dışında kaldık" diye dert yanıyor.
Öte yandan bazılarının bir "ulusal dram" olarak gördüğü bu tecrübeyi ironiyle karşılayanlar da var. Sosyal medyada en çok paylaşılan görüntülerden biri de, "İtalya Dünya Kupası'na hazır" yazısının altında İtalyan milli takımının futbol sahasında bir televiyonun karşısında hazır halde görüldüğü fotomontaj çalışması oldu. En çok beğeni alan mesajlardan biri de şöyleydi: "Bu akşamki planım: Glütensiz makarna, alkolsüz bira, şekersiz tatlı, kafeinsiz kahve ve İtalyasız Dünya Kupası."
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