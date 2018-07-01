Olay Kadıköy Moda sahilinde meydana geldi. Moda sahilinde sahibinin elinden kaçan iguana ağaca çıktı. İguana, sahibi ve çevredeki vatandaşların uğraşlarına rağmen ağaçtan indirilemeyince itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler ağaca çıkan iguanayı kurtarmayı başardı. Bunun üzerine büyük mutluluk yaşayan iguananın sahibinin itfaiye erlerini öperek teşekkür ettiği görüldü.

Vatandaşlar ise itfaiye ekiplerine alkış ve ıslıklarla teşekkür etti.