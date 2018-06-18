İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada yetiştirilmek üzere 500 itfaiye eri alınacağı açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacak.

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 27/6/2018 tarihinde http://basvuru.ibb.gov.tr adresinden ilan edilecek olup adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecek. Sınavı kazanan adaylardan atamaya teşkil etmek üzere istenilecek belgeler resmi internet sitesinde (http://www.ibb.gov.tr) ayrıca ilan edilecek.KPSS sınavında 60 puan sınırı koyulan itfaiye erliği için gerekli şartlar ve diğer bilgiler haberin devamında...

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar 11 – 25 Haziran 2018 tarihleri arasında, http://basvuru.ibb.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve istenen belgeler ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresine başvuru tarihleri arasında (sadece iş günlerinde) şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklar. Posta ve mail yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacak.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

İstenen belgeler;

- Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

- Mezuniyet belgesinin aslı ve ya Kurumca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

- 2016 KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet)

- Sürücü belgesinin aslı ve ya Kurumca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

- Biyometrik fotoğraf (bir tanesi başvuru formuna yapıştırılacak) (2 adet)

İBB İTFAİYE ERİ GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde

belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a. Türk vatandaşı olmak.

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ç. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut

ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

e. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

f. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

ÖZEL ŞARTLAR NELERDİR?

a. İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

b. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması,

c. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları (2/7/1988 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),

ç. Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

d. Sınav açılan kadrolardan öğrenim durumu itibariyle ortaöğretim ve önlisans seviyesinde başvuru yapan adayların, 18/7/1997 tarihli ve 23053 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 75 inci maddesinde belirtilen (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olması,

e. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

İBB 500 itfaiye eri alımı için ilanı yayıladı. İstihdam edilmek üzere 500 itfaiye eri alınacak. Bazı bölümlerde yalnızca erkek alınacakken, bazılarında ise hem erkek hem de kadın personel alımı gerçekleştirilecek. Peki, İBB itfaiye eri başvuru işlemi ne zaman ve nasıl gerçekleştirilecek? İtfaiye alımı şartları nelerdir? İBB itfaiye eri başvurusu nasıl yapılır? Er alımı yaş sınırı

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