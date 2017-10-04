İtfaiye, yeni doğmuş kedileri kurtardı

Sultanbeyli’de Abdurrahmangazi Mahallesi’nde bir dükkânın tabelası ile duvar arasında yeni doğum yapan kedi, yavrularıyla birlikte itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre dükkânın tabelasını söken itfaiye ekipleri, yeni doğum yapan bir kedinin yavrularıyla birlikte duvar arasında olduğunu görünce, yavru kedileri bir kartona koyarak sıkıştıkları yerden çıkardı. İtfaiye ekipleri kurtardıkları kedileri Sultanbeyli Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim etti.

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