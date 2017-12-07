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Esen'in ifadesinde özel günlerinde çok acı çektiğini ve psikolojisinin bozulduğunu, hatta bu günlerde antidepresan kullandığını söylediği belirtildi. Paylaşımın özel gününe denk geldiğini, 15 Temmuz şehitlerinin akıtmış olduğu kanları düşündüğü ve çektiği acıların da aklına geldiğini söyleyen Esen'in, 15 Temmuz şehitlerini anmak adına ironi olsun diye bu paylaşımı yaptığını anlattığı kaydedildi.