Itır Esen Miss Turkey 2017 - Itır Esen kimdir?

Itır Esen, Miss Turkey 2017 sonuçlarına göre Türkiye'nin en güzel kızı seçildi. Binlerce kişinin sonucunu heyecanla beklediği yarışma dün akşam gerçekleştirildi. Türkiye'nin ilk güzelli yarışmasının yapıldığı Emek Sahnesi'nde düzenlenen Miss Turkey 2017'de jüri üyelerinin belirlediği sonuca göre, ünlü oyuncu Itır Esen'in aynı ismi taşıdığı yeğeni Itır Esen birinci oldu. Peki, Itır Esen kimdir? Itır Esen kaç yaşında? İşte Itır Esen hakkında merak edilenler...
ITIR ESEN KİMDİR?
Miss Turkey 2017 birincisi Itır Esen 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi'ne İngilizce Öğretmenliği eğitimi almaktadır.
Türkiye güzeli seçilen Itır Esen, Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Itır Esen'in yeğenidir.
Miss Turkey 2017 World güzeli: Itır Esen (Ülkemizi Çin'de temsil edecek)
Miss Turkey 2017 Supranation güzeli: Pınar Tartan (Ülkemizi Polonya'da temsil edecek)
Miss Turkey 2017 Universe güzeli: Aslı Sümen (Ülkemizi Amerika'da temsil edecek)
MİSS TURKEY 2017
Miss Turkey 2017 Yarışması'nda kraliçe seçilen 3 güzele taçları takıldı.
Miss Turkey Organizasyonu tarafından Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleştirilen yarışmaya 20 güzel katıldı.
Jürisi Can Sandıkçıoğu, gazeteci yazar Güneri Civaoğlu, 2012 Miss Turkey kraliçesi Çağıl Özge Özkul, müzisyen Meyra Ilıcak, bale sanatçısı ve koreograf Tan Sağtürk, moda tasarımcısı Özlem Süer, plastik cerrah Öp. Dr. Bülent Cihantimur, Özal Global Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali Alp'ten oluşan yarışmada, Miss Turkey World kraliçesi Itır Esen, Miss Turkey Universe kraliçesi Aslı Sümen ve Miss Turkey Supranational kraliçesi Pınar Tartan olarak belirlendi. Güzellere önceki yıl kraliçe olan kişiler tarafından taçları takıldı.
1980 yılından beri "Miss World", "Miss Universe", "Miss Supranational" ve "Miss International" yarışmalarının Türkiye lisans sahibi olan organizasyon, Miss Turkey 2017'da dereceye giren üç güzeli, Türkiye'yi temsil etmek amacıyla dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen bu yarışmalara gönderecek.
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Misafir 40 dakika öncejurı aglarken gorunce bence pısman olmuslardır00