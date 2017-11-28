‘Itır hatasının bedelini ödedi’

HT Magazin’den Tarkan Abdullahoğlu’nun haberine göre, önceki gün Bebek’te görüntülenen usta oyuncu, “15 Temmuz bizler için çok önemli, masum insanlarımız hayatlarını kaybetti. Dikkatsizce yazılmış bir sözdü şehitler için. Yaptığı çok büyük bir hata. Ona çok büyük bir ders oldu. Bedelini büyük bir biçimde, küçük yaşta da olsa ödemiş oldu” dedi.

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