Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı Genelkurmay "çatı" davasının Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince geçen hafta görülen Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşmaya müştekiler ve avukatları katılırken, Akın duruşmada yer almadı.

Bu kapsamda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, emekli Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, emekli Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ile emekli Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı İhsan Uyar'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 75 mağdura mahkeme tarafından tebligat yapıldı.

AA'nın aktardığına göre, bu isimlerden olay tarihinde darbeciler tarafından bacaklarından vurulan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in eski koruma subayı Yüzbaşı Akın'a ulaşılamadı.

TELEFON MESAJLARINA DA CEVAP VERMEDİ

Akın, kendisine gönderilen ve duruşma tarihi ve mahkemenin görüleceği adres bilgilerinin yer aldığı telefon mesajlarına da cevap vermedi.

Bunun üzerine mahkeme, Ankara Emniyet Müdürlüğüne "zorla getirme kararı" yazarak, 2 Mart Cuma günü yapılacak duruşmaya Akın'ın hazır edilmesini istedi.

Öte yandan, itiraflarının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Burak Akın hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan iddianame hazırlamıştı.

Akın'ın emniyet ve savcılık aşamasında verdiği ifadelerden sonra çok sayıda FETÖ üyesi asker de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için savcılıklara başvurmuştu.

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