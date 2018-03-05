Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski 9 askeri okul öğrencisine nezarethanede itirafçı olmamaları konusunda baskı yaptığı iddia edilen örgütün sözde Manisa askeri sorumlularından F.K, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulundu.

AA'nın haberine göre, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturması çerçevesinde 14 Şubat'ta gözaltına alınan 9 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Ankesörlü/kontörlü telefon üzerinden mahrem imamlarla irtibat kurdukları iddia edilen eski askeri öğrenciler, emniyetteki ifadelerinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini belirtti.

TALEP KABUL EDİLDİ, SERBEST BIRAKILDILAR

Sorgularında FETÖ ile ilgili önemli bilgiler paylaşan zanlıların bu talebi savcılık tarafından kabul edildi.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 9 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eski askeri öğrenciler, FETÖ ile ilgili bildiklerinin yanı sıra savcıya, aynı nezarethanede kaldıkları ve örgütün Manisa'daki askeri sorumlularından olduğunu sonradan öğrendikleri F.K.'nin, itirafçı olmamaları konusunda kendilerine baskı yaptığını ve telkinde bulunduğunu da iddia etti.

Soruşturmayı yürüten savcı, bunun üzerine şüphelilerden ek ifade aldı.

Şüphelilerden eski askeri öğrenci H.T, başka bir FETÖ soruşturması nedeniyle gözaltına alınan F.K. ile aynı nezarethanede kaldıklarını aktardı.

F.K'nin sürekli kendileriyle konuşmaya çalıştığını belirten H.T, şu bilgileri verdi:

"Neden tutulduğumuzu sordu. Bize, 'bunlar geçecek dünya fani, öbür tarafta hesabı sorulacak. Bu 15 Temmuz tiyatrosu da sona erecek. Bir kişinin ikbali ve koltuk sevdası için birçok kişinin canı yakıldı. Avukat geldi o da boş boş konuşuyor. Bildiğin her şeyi anlat diyor. Siz tabii asker olduğunuz için her şeyi bilemezsiniz' dedi. Bana ve diğer arkadaşlara itirafçı olmamamız konusunda baskı yaptı, telkinde bulundu."

Eski askeri öğrenci, F.K'nin konuşmasından rahatsız oldukları için arkadaşlarıyla yanından uzaklaştıklarını ancak bu şahsın daha sonra yine FETÖ'den nezarethaneye getirilen diğer zanlılarla da benzer konuşmalar yaptığını öne sürdü.

Askeri okullardan ihraç edilen 9 şüphelinin verdiği ifadelerin ardından FETÖ'nün sözde Manisa askeri sorumlularından F.K. ile ilgili ayrı bir soruşturma başlatıldı.

"TÜRK ADALETİNE GÜVENDİĞİM İÇİN"

FETÖ soruşturması kapsamında firari olarak aranan ve 22 Şubat'ta İstanbul'da yakalandıktan sonra Manisa'ya getirilen F.K, emniyette hakkındaki suçlamaları kabul etti.

Nezarethaneye getirilen FETÖ şüphelilerine "itirafçı olmayın" dediği öne sürülen F.K, örgütle ilgili bildiklerini anlatacağını, bu kapsamda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyledi.

"SIZINTI AĞINI" ANLATTI

Mahrem imamlarla ankesörlü telefonla iletişim kuran TSK içindeki kripto FETÖ mensupları hakkında bilgi veren F.K, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde eğitim gördüğü dönemde ve daha sonra örgüt mensubu öğrencilerin askeri okullara yerleştirilmesi amacıyla oluşturulan "sızıntı ağını" yönettiğini anlattı.

Etkin pişmanlık kapsamından kapsamında bir hafta boyunca ifade veren F.K'nin bu talebi savcılıkça kabul edildi.

Eski askeri öğrencilerin nezarethanede "itirafçı" olmayın iddiasına ilişkin de ifade veren F.K, "Türk adaletine güvendiğim için örgüt içerisindeki tüm bildiklerimi anlatmak istedim. Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum." diye konuştu.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen F.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER