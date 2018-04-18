İTO Başkanı Şekip Avdagiç, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş ile birlikte perçinlenecek siyasi istikrarın, ekonomideki uyum ve büyümeye destek olacağını vurguladı.

Şekib Avdagiç, şunları kaydetti:

"Hep söylüyoruz Türkiye'nin bekleyecek bir saati bile yok. Dünyanın bu konjonktüründe iş dünyası olarak ihtiyacımız olan tek şey siyasi istikrarın sürmesidir. Hele ki Suriye ve Irak ile ilgili gelişmeler sürerken, dünyanın iki dev kutbu arasında gerginlik tırmanırken kararları hızlı almalıyız. Ekonomide kur üzerinden yapılan atak ve reel sektörün taşıdığı riskler açısından Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne beklemeden, bir an önce geçmesi zorunluluktur. Önümüzü daha net görebilmek için de uluslararası çevrelerin kur manipülasyonlarına hak ettikleri cevabı daha güçlü verebilmek için de buna ihtiyaç vardır."

İSO: OLUMLU BİR KARAR



İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da "Seçimin, bu yılın ilk yarısında yani 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olmasını ekonomimiz ve üretim hayatımız için olumlu bir karar olarak değerlendiriyoruz” dedi.



İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, şu açıklamada bulundu:

"Erken seçim tartışmaları, son zamanlarda zaman zaman Türkiye’nin gündeminde yerini alıyordu. Biz İstanbul Sanayi Odası olarak Türkiye’nin istikrarı sağlayacak, belirsizliğin ortadan kalktığı, öngörülebilirliğin olduğu bir dönemi 2019 yılına kalmadan bir an önce yakalaması gerektiğini çeşitli platformlarda dile getirdik. Bu bağlamda 2018 sonbaharında olabileceği tahmin edilen seçimin, bu yılın ilk yarısında yani 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olmasını ekonomimiz ve üretim hayatımız için olumlu bir karar olarak değerlendiriyoruz. 2018 yılının ikinci yarısını şimdiden belirsizliğin ortadan kalkacağı, öncelikli olarak ekonomiye odaklanacağımız bir dönem olarak görüyorum. Seçimin erkene alınması ayrıca 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandum sonucu oluşturulması kararlaştırılan Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ni de daha erken bir tarihte hayata geçirerek, yönetim sisteminde süregelen ikili yapıyı da ortadan kaldıracaktır. Birçok açıdan olumlu bulduğum erken seçim kararı ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.”



DEİK: İŞ DÜNYASI BELİRSİZLİK SEVMEZ

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapmış olduğu erken seçim açıklaması ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Olpak, 24 Haziran 2018 olarak belirlenen seçim tarihinin Türkiye için hayırlı olmasını dileyerek, “Ülkemizin belirsizliklerle kaybedecek vakti yok. Her zaman ifade ettiğim gibi; iş dünyası önünü görmek ister ve belirsizlikleri sevmez.

2019 yılı Kasım ayında yapılması planlanan seçimlerin öne alınmış olması iş dünyası açısından belirsizliklerin de bir an önce ortadan kalkacağı ve önümüzü daha net göreceğimiz anlamına geliyor. Ülke gündeminden seçimlerin kalkması ekonominin karar almasını ve yön bulmasını mümkün kılacaktır ve yabancı yatırımcının da arzu ettiği istikrar ile güven ortamını sağlayacaktır. Seçimlerin en kısa sürede tamamlanıp, gündemden kalkmasıyla işimize ve hedeflerimize daha çok odaklanabileceğiz.”

MÜSİAD: SON DERECE OLUMLU KARŞILIYORUZ

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da “erken seçim kararına” yönelik yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "İş dünyasının ihtiyacı olan istikrar ortamını sürdürülebilmek ve yakın coğrafyamızda cereyan eden siyasi ve fiziki hareketlilik karşısında doğru pozisyon alabilmek adına, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne bir an önce geçmemiz gerekmektedir.

Dolayısıyla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamış olduğu, 24 Haziran 2018 tarihinde “erken seçim kararını”, iş dünyası ve ülkemizin geleceği adına son derece olumlu karşılıyoruz. İnanıyoruz ki bu seçim sonuçları, 2023 hedeflerimizin gerçekleştirilmesi ve güçlü Türkiye’ye giden yolda bütün engellerin bertaraf edilebilmesi adına büyük bir dönüm noktası olacaktır. Seçim kararının tüm ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz." denildi.

İHKİB BAŞKANI GÜLTEPE: BELİRSİZLİK SONA ERDİ

İstanbul Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe de şunları söyledi:



Kararın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 16 Nisan 2017’de gerçekleştirilen referandumda halkımız bir tercihte bulundu. Referandumla onaylanan yeni yönetim sistemine geçişin öne alınmasının, Türkiye’nin faydasına olacağına inanıyorum. Açıkça dillendirilmese de zaten gündemde hep bir erken seçim beklentisi vardı. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin sürpriz çıkışı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla belirsizlik sona erdi. Biz her zaman olduğu gibi bugün de yarın da üretmeye, ihracata, ülkemize döviz kazandırmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki halkımız da 24 Haziran’da sandıkta en doğru kararı vererek belirsizlik ortamını sona erdirecek ve biz ihracatta yeni rekorlar kırmaya devam edeceğiz.