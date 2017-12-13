İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, önceki gece evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. 57 yaşındaki Çağlar’ın akşam saatlerinde ‘kolunda uyuşma, göğsünde ağrı’ şikâyetiyle Medipol Koşuyolu Hastanesi’ne gittiği, nöbetçi doktorların EKG çekip “Gaz sıkışması olabilir” diyerek ilaç yazdığı ve eve gönderdiği iddia edildi. Ardından durumu kötüleşince tekrar aynı hastaneye kaldırılan İbrahim Çağlar’ın, kalp masajının ardından aynı grubun daha donanımlı Bağcılar’daki hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

‘EKG’DE NORMAL ÇIKABİLİR’

Hastane iddialara yanıt vermedi. Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı, Çağlar’ın genç yaşta ölümüne neden olan krizi, kalp cerrahı Prof. Bingür Sönmez’e sordu. Midede oluşan gazın diyafram yoluyla kalbi sıkıştırabildiğini söyleyen Sönmez, ancak sıkıntının ‘Kalp krizi mi, yoksa gaz sıkışması mı’ olduğunun troponin adlı bir testin yapılması durumunda belirleneceğini anlattı: “Kalp krizinin başlangıcında çekilen EKG sonuçları normal çıkabilir. Biz bu durumda özellikle 40 yaş üstü hastaları hemen eve göndermiyoruz. Acil durumlarda, çok ciddi işaret veren ‘troponin’ testi yapıyoruz. ‘Troponin’ artık her hastanede var. Bu test başlangıçta yapılıp, hasta da en az 2-4 saat müşahede altında kalsaydı kalp krizi çok rahat görülürdü. Bunların yapılmak istendiğine eminim ancak 40 yaş üstü hastalar bu tip durumlarda hastanede kalmak istemiyor, eve gidiyor.

‘GAZ, KALBİ SIKIŞTIRABİLİR’

Bu yaş dilimindeki bütün işadamlarına ‘40 yaşından sonra bilgisayarlı koroner anjiyografi yapın’ diye deyim yerindeyse bağırıyorum. Bu kalbin falına bakmak gibi bir işlem. Kalpte bir sorun olup olmadığını, gelecekte bir riskin bekleyip beklemediğini gösteriyor. ‘Troponin’ ise o anda gelişmekte olan bir kalp krizinin var olup olmadığını gösteriyor. Balon stentler ilk yarım saat içinde hayat kurtarıcı oluyor.”

bingür sönmez

İbrahim Çağlar

İTO