İTO Başkanı Oran'dan dolar açıklaması

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Öztürk Oran, Bloomberg HT'nin sorularını yanıtladı.

Oran, İbrahim Çağlar'dan aldıkları bayrağı daha ileriye taşıma hedefine olduklarını belirtti.

Makro ekonomik göstergelerin 2018'de de iyi olacağını belirten Oran "Şu an Türkiye dünyada en hızlı büyüyen ülke oldu. 2018 de ülkemiz için altın yıl olacak, ülkemizin etrafında dönen entrikalardan dolayı herkes seferber oldu. türk halkı olarak ülkeyi büyütme hedefiyle çalışmalarımızı seferber ettik, ekonomik yönden de sıkıntıya sokmak istediler ama sokamadılar" dedi.

Kurdaki seviyelerin rahatsız edici olmadığını kaydeden "Bu dalgalanmalar normal ama bu seviyeler yavaş yavaş aşağı çekilerek ekonomide rahatlama olacak...Ekonomi çok şükür kontrol altında, hükümetimizn tüm organları görev başında ve ekonomiyi stabil bir şekilde yürütüyorlar" ifadelerini kullandı.

Bloomberg HT

Öztürk Oran

İTO Başkanı Öztürk Oran

dolar açıklaması