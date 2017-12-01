İTO'dan kasım ayı ihracat rakamları

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO), 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul’da kasım ayında perakende fiyatlar yüzde 1,19, toptan fiyatlar ise yüzde 2,11 arttı.

İTO 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi 2017 Kasım ayı itibarıyla yıllık ortalama yüzde 9,30, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 12,74 olarak gerçekleşti.

Perakende fiyatlar, kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,65, toptan fiyatlar ise yüzde 11,13 artış kaydetti.

SEKTÖRLER BAZINDA DEĞİŞİM ORANLARI

Kasım 2017’de perakende fiyatlar bir önceki aya göre, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 4,21, giyim harcamalarında yüzde 1,76, gıda harcamalarında yüzde 1,37, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,91, konut harcamalarında yüzde 0,81, ev eşyası harcamalarında yüzde 0,51, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0,22 artış gösterdi. Aynı dönemde diğer harcamalar grubunda ise fiyat değişimi izlenmedi.

Aynı dönem itibarıyla toptan fiyatlar ise aylık bazda, gıda maddeleri grubunda yüzde 3,67, madenler grubunda yüzde 2,99, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 2,37, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 1,47, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,92, mensucat grubunda yüzde 0,86 artış kaydederken, kimyevi maddeler grubunda yüzde 0,53 azalış gerçekleşti.

İstanbul Ticaret Odası

İstanbul Ticaret Odası ihracat rakamları

Kasım ihracat rakamları