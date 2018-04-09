İstanbul Fuar Merkezi’nin (İFM) 9, 10 ve 11 numaralı salonlarında kurulan 154 sandıkta, 261’i Meclis üyesi olmak üzere 603 üyenin seçimi için oy kullanıldı.
Edinilen bilgiye göre, 169 oyun kullanıldığı 47 No'lu Restorasyon ve İzolasyon Meslek Komitesinde İTO Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, 154 oy alarak Oda Meclisi'ne seçildi.
Büyük bir rekabete sahne olan İTO’nun 68 No’lu Plastik ve Kauçuk Meslek Komitesi seçimlerinin yapıldığı sandıkta ise İTO’nun iki başkan adayı Şekib Avdagiç ve Abdullah Teber yarıştı.
Başkan adaylarından Avdagiç, 561 oy alarak Oda Meclisi'ne seçildi. Rakibi iş adamı Abdullah Teber'e ise komitesinden 386 oy çıktı.
Kesin olmayan seçim sonuçlarının ardından tebrikleri kabul eden Şekib Avdagiç, "Beraber görev yapmayı düşündüğümüz arkadaşlarımızla beraber inşallah ticaretimiz, İstanbul ve ülkemiz için çok daha güzel işler yapacağız. Rabbim daha hayırlı işler yapmayı nasip etsin. Tek tek sayamayacağım dostlara, dimdik duran, açık ve net katkı veren tüm arkadaşlara şükranlarımı arz ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
İTO Başkan Yardımcısı Murat Kalsın’ın listesi ise İTO 29 No’lu Mimarlık ve Mühendislik Meslek Komitesi’nde 395 oy alarak kazanan taraf oldu.
- Atatürk Havalimanı’na ulaşımda zorluk
Sabah saat 09.00’da başlayan oy verme işlemi, akşam saat 17.00’ye kadar yoğun bir katılımla sürdü.
Öte yandan, İFM’deki İTO seçimleri nedeniyle Atatürk Havalimanı'na ulaşımda güçlük çekildi. Oy kullanmak için araçlarıyla İFM’ye gelen İTO üyeleri, E-5-Atatürk Havalimanı ve Yeşilköy-Havalimanı istikametlerinde trafik yoğunluğuna neden oldu.
- Yeni başkan 14 Nisan’da belli olacak
Sonuçların kesinleşmesiyle birlikte, bir sonraki aşama için seçim sandıkları bu kez 14 Nisan Cumartesi günü saat 13.00 ile 17.00 arasında kurulacak.
Mazbatalarını alan Oda Meclis Üyeleri, İTO’nun gelecek 4 yılına yön verecek Yönetim Kurulu Başkanı, Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri ve TOBB delegelerini seçecek. Ardından yapılacak bir seçimle de İTO Meclis Başkanı ve Meclis Başkanlık Divanı belirlenecek.
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