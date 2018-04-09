İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 400 bine yaklaşan üyelerini temsil eden Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeliği seçimleri, Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) başladı. Oy kullanmak isteyenlerin yarattığı trafik yoğunluğu Atatürk Havalimanı'na bağlantı yolları felç etti. İlgililer havalimanına geleceklerin metro ile ulaşmasını istedi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul iş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği seçimlerde İTO'nun 81 meslek komitesinin 261'i Meclis Üyesi olmak üzere 603 üyesi seçilecek. Toplam 154 sandıkta oy kullanma işleminin yapıldığı seçimler saat 17.00'a kadar devam edecek. Üyelerin İstanbul Fuar Merkezi’ne sabah saatlerinden itibaren akın etmesi başta Atatürk Havalimanı trafiği olmak üzere İstanbul trafiğini felç etti. Yoğunluk nedeniyle Atatürk Havalimanı bağlantı yollarında yolcular ve personel de saatlerce araçların içinde mahsur kaldı.





METRO İLE GELİN UYARISI



Sahil yolu ile Yenibosna'dan havalimanına giden yollarda kalan bazı yolcular uçağını kaçırdı. Bazı yolcular da uçaklarına son anda yetişti. Yolcular çareyi araçlardan inerek yürümekte buldu İlgililer havalimanına geleceklerin metro ile ulaşmasını istedi.

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