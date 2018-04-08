İTO'nun organ seçimleri yarın Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) saat 09.00’da başlayacak. Seçimlerde İTO’nun 81 meslek komitesinin 603 üyesi seçilecek. Oy kullanma işlemi saat 17.00’a kadar devam edecek. Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeliği seçimlerinin ardından 400 bine yakın üyeye sahip İTO’nun yeni Yönetim Kurulu Başkanı 14 Nisan Cumartesi günü yapılacak ikinci seçimle belli olacak.

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