İttifak Holding'de üst yönetime iki isim

İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine Gürhan Özden, İç Denetim Direktörlüğü’ne ise Babür Kaan Şener getirildi.

Lisans eğitimini, 1995 yılında, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamlayan Gürhan Özden, çalışma hayatına 1996 yılında Akbank’ta Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 2001-2003 yılları arasında PreNüans Danışmanlık’ta Yönetim Danışmanlığı yapan Özden, sonrasında Yıldız Holding’de İnsan Kaynakları Proje Yöneticisi ve Pazarlama Müdürü görevlerini yürüttü. 2007 yılında kurduğu İK ve Eğitim Danışmanlığı firması Paylaşım Atölyesi’nde 2013 yılına kadar çalışmalarını sürdürdü. 2013-2017 yılları arasında Eximbank İnsan Kaynakları Müdürü/Daire Başkanlığı yapan Özden, İttifak Holding’de İnsan Kaynakları Direktörü olarak göreve başladı. 1973 doğumlu olan Özden, evli ve 2 çocuk sahibi.

Babür Kaan Şener, lisans öğrenimini 2004 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümünde, Yüksek Lisansını 2009 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Bilgi Teknolojileri bölümünde tamamladı. Çalışma hayatına 2006 yılında Yıldız Holding’de Denetçi Yardımcısı olarak başlayan Şener, ilerleyen dönemlerde Denetçi, Kıdemli Denetçi ve Denetim Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 2016 yılından bu yana, Golf Dondurma’da İç Denetim ve Risk Yönetimi Müdürü olarak görev yapan Şener; İttifak Holding İç Denetim Direktörlüğü’ne atandı. 1981 doğumlu olan Şener, evli ve bir çocuk babası.