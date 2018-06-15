Ituiutaba - Avai maçı rakamları

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Ituiutaba, 16 Haziran 2018 Cumartesi günü Avai takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 02:30. Ituiutaba 6 puana sahip olarak 20. sırada yer alırken Avai 18 puanda ve 4. sırada. Ev sahibi Ituiutaba, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Avai, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 167 kodlu maçı oynayanlar; Ituiutaba galibiyet oranı 2.90, beraberlik oranı 2.60, Avai galibiyet oranı 2.10. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Ituiutaba son hafta oynanan Avai maçında 2-0 kazandı.

Avai ise Ituiutaba karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Ituiutaba, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Ituiutaba, kendi sahasında 4 gol attı, 7 gol yedi.

Avai ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Avai, 9 gol atarken 3 gol yedi.