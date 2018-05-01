Ituiutaba - Juventude rakamlar

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Ituiutaba, 01 Mayıs 2018 Salı günü Juventude takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:00. Ituiutaba, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Juventude son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 431 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ituiutaba kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 2.70, Juventude sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Ituiutaba son hafta oynanan Parana maçında 1-1 berabere kaldı.

Juventude ise Santa Cruz maçında 5-2 yenildi.

Ituiutaba, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Ituiutaba, kendi sahasında 0 gol attı, 2 gol yedi.

Juventude, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Juventude, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.