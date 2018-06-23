Ituiutaba - Vila Nova karşılaşma önü

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Ituiutaba, 24 Haziran 2018 Pazar günü Vila Nova takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 01:00. 6 puanlı Ituiutaba 20. sırada bulunuyor, Vila Nova 16 puana sahip ve 8. sırada. Ituiutaba, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Vila Nova, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 186 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ituiutaba kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 2.90, Vila Nova sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.25, 2.5 gol üstünün oranı 2.20. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Ituiutaba son hafta oynanan Parana maçında 1-1 berabere kaldı.

Vila Nova ise Londrina maçında 0-1 yenildi.

Ituiutaba, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Ituiutaba, kendi sahasında 4 gol attı, 9 gol yedi.

Vila Nova, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vila Nova 5 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.