Ivan Ivanov Altay'da

1.Lig’e yükselen Altay, dış transferde ilk imzayı Bulgar stoper Ivan Ivanov’a attırdı. Bulgaristan Milli Takımı’nda da görev alan 30 yaşındaki deneyimli savunmacı İzmir’e gelerek dün 2 yıllık ön protokol imzaladı. Bulgaristan 1. Ligi ekibi PFC Beroe’den transfer edilen Ivanov, geçen sezon forma giydiği 22 maçta 1 gol attı. Ivanov Bulgaristan Milli Takımı’nda da 40 kez forma giymeyi başardı.

YILIN OYUNCUSU CSKA

HT Egeli'de yer alan habere göre, Sofya, Partizan, Basel, Lokomotiv Plovdiv, Panathinaikos gibi ünlü kulüplerde top koşturan Ivan Ivanov, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde de görev aldı. CSKA Sofya’da bir Bulgaristan Kupası, iki Süper Kupa, Partizan’da iki kez Sırbistan Super Liga şampiyonluğu yaşayan Ivanov, Basel’de iki Süper Kupa, iki de İsviçre Kupası kaldırdı. Ivan, İsviçre ve Bulgaristan’da birer kez yılın oyuncusu seçildi.