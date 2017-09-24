Ivan Rakitic: Ağustostaki saldırıdan 'kıl payı' kurtuldum

Bağımsızlık referandumu nedeniyle hareketli günler geçiren Katalonya'da gündeme düşen bir açıklama da Ivan Rakitic'ten geldi. Barcelona'nın Hırvat yıldızı, geçen ay Barselona'da yaşanan ve 13 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına çok yakın olduğunu açıkladı.

DEAŞ'ın gerçekleştirdiği terör saldırısında 130'ün üzerinde insan yaralanmış, 13 kişi de hayatını kaybetmişti. Saldırının üzerinden 3 gün geçmesinin ardından La Liga'da Real Betis'le yapılan maç öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirilmişti. Ivan Rakitic, bu saldırıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Goal'e konuşan Hırvat futbolcu, "Eşimle birlikte La Rambla'ya giderek güzel bir gün geçirmeyi planlıyordum. Ancak eşim, çocuklarla evin yanındaki parkta vakit geçirmemizi istedi. Onu dinlediğim içni Tanrı'ya şükrediyorum." dedi.

Saldırının gerçekleştiği bölgeye yaklaşık 3-4 dakikalık bir mesafede olduklarının altını çizen Rakitic, birçok yakınının saldırıyı öğrenip kendisiyle iletişime geçtiğini belirtti.

Ivan Rakitic

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