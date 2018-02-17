Sunucu, stilist ve moda tasarımcısı Ivana Sert Posta gazetesine açıklamalarda bulundu. Sert, Türkiye'deki siyasi gündem hakkında da konuştu.

Sert şunları söyledi: "Bu insanlar daha ne istiyor anlamıyorum ben. O kadar güzel bir ülkede yaşıyoruz ki. Her türlü imkanımız var. Ben çok memnunum. Sonsuza kadar Türk’üm. Türkiye’yi böyle kabul ettim, böyle seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da çok başarılı buluyorum, seviyorum. Emine Hanım’ı da ayrıca severim. Erdoğan bence dünyanın en iyi lideri."