Cadde'den Umut Ünver'in haberine göre, önceki gün annesiyle birlikte Bebek'te yürüyüş yapan Ivana Sert, ayak üstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hala eski eşi Yurdal Sert'in soyismini kullanmasıyla ilgili, "Sertifikalı marka olduğu için hala kullanıyorum. Ivana Sert'i marka yaptım. Eski eşim 'Soyismim Sert'i marka yaptığın için seninle gurur duyuyorum' diyor. İlk boşandığım zamanlar 'Soyismimi kullanma' falan diyordu, ama zaman geçtikten sonra o da bir şey dememeye başladı. Sert'in patenti bende olduğu için değiştirmeyi hiç düşünmedim" dedi.

Moda programının bitmesinden sonra oyunculuğa ağırlık verdiğini ve iki ayrı sinema projesinde yer aldığını belirten modacı Ivana Sert, "Oyunculuk dersi almadım. Küçüklüğümden beri oyunculuk yeteneğim vardı, o yeteneğimi şimdilerde kullanıyorum" dedi.