‘Karımı Gördünüz mü?’ filminin başrol oyuncularından Peker Açıkalın, katıldığı canlı yayında çok konuşulacak sözlere imza atmıştı. Açıkalın, filmde başrolü paylaştığı modacı Ivana Sert’e sitemkar ve argo ifadeler kullanmıştı.



Ivana Sert'e tokat attığı da iddia edilen oyuncu şunları söylemişti:

Ivana Hanım bana abim, hocam, ustam diyor. Motor, TDK'da aktif, çalışkan anlamına geliyor. Çoluğu var, çocuğu var benim de iki tane çocuğum var. Tokat atanların elleri kırılsın.

IVANA SERT, PEKER AÇIKALIN İLE İLGİLİ İLK KEZ KONUŞTU



Ivana Sert de Seda Sayan'ın SHOW TV'deki programında suskunluğunu bozdu. Sert konuyla ilgili şunları söyledi:

Affetmek söz konusu değil, ben zaten dava açtım. Hukuka taşıdık. Kendim için bu davayı açmadım bütün kadınlar için açtım bir kadına şiddet, hakaret edilmemeli. Bu konuyu uzatmak istemiyorum, bitirmek istiyorum çünkü yeteri kadar konuşuldu. Bütün programlarda tartışıldı, her şey ortada. Bütün Türkiye'ye teşekkürler beni destekledikleri için. Hepimiz burada aklı başındayız. Ne demek istediğini çok iyi biliyoruz. Her şey ortada. O anda kafasından neler geçiyordu bilmiyorum.

TOKAT AÇIKLAMASI

Ivana Sert, Seda Sayan'ın "Peker Açıkalın'ın sana tokat attığı konuşuluyor, bu doğru mu?" sorusu üzerine ise şunları söyledi:

Sette tokat atmadı, böyle bir şey yok. Böyle bir şey olsa ben o filmde rol almazdım, devam etmezdim. Neden bunu yaşayalım? Böyle şeylere asla izin vermem. Yaşananları unutmak istiyorum artık konuşmayalım. Hukuki olarak yapmam gereken işlemleri yaptım ama artık konuşmak istemiyorum. Bu zamana kadar başarılı işlerle buralara geldim şimdi bu konularla gelmek istemiyorum.