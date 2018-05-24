Sözcü'den Can Özçelik'in haberine göre, İstanbul Aile Mahkemesine başvuran Ivana Sert, Açıkalın'ın katıldığı bir programda kendisi hakkında hakaret içeren sözler söylediğini vurguladı.



Mahkeme, Açıkalın'ın Sert'e karşı, “Şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması” kararı verdi.



Ivana Sert ile ilgili yorumlarını tekrarlaması halinde Açıkalın'a zorlama hapis uygulanacak.

KATILDIĞI PROGRAMDA SÖYLEMİŞTİ

Peker Açıkalın oynadığı bir sinema filminin tanıtımı için katıldığı programda başrolü paylaştığı modacı Ivana Sert ile ilgili “Motor” ifadesini kullanmıştı. Açıkalın programda sunucunun “Ivana Sert de bizimle olacaktı. Nerede acaba?” sorusuna “O zaman soyadını yumuşak olarak değiştirebiliriz” yanıtını vermişti.



Aynı programda Açıkalın yine sunucunun Ivana Sert'e “Moda ikonu” sözlerinden sonra “Motor” dediği duyulmuştu.

TDK'LI SAVUNMA

Ivana Sert bu sözler üzerine dava açacağını açıklamıştı. Peker Açıkalın ise Ivan'a Sert'in kendisine “abim, hocam, ustam” dediğini söyleyerek “motor, TDK’da ‘aktif, çalışkan' anlamına geliyor” açıklamasını yapmıştı.