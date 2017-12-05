Ivanka Trump gitti, dilenciler sokaklara geri döndü!

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump'ın Hindistan'ın Haydarabad şehrine yaptığı ziyaret öncesi toplanan dilenciler, yeniden sokaklara döndü.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Ivanka Trump'ın 28-29 Kasım'da Haydarabad ziyareti öncesi polis tarafından toplanan dilenciler, Trump gittikten sonra yeniden dilenmeye başladı.

Polis, ziyaretten önce toplanan ve sığınmaevlerine yerleştirilen dilencilerin büyük bir bölümünün bir daha dilencilik yapmayacakları sözünü vermelerinin ardından serbest bırakıldığını belirtti.

Yetkililer, serbest bırakılan dilencilerin yeniden dilenmeye başlamaları halinde haklarında soruşturma açılacağını ifade etti.

Gazete, bu uyarıya rağmen dilencilerin şehirde tekrar görüldüğünü yazdı.

"Girişimcilik Zirvesine" katılmak için 28 Kasım'da Hindistan'ın Haydarabad şehrine gelen Trump'ın ziyareti öncesi şehirde önlemler alınmıştı.

Şehrin "imajı" için sokaklardaki yüzlerce dilenci ve evsiz, ziyaretten haftalar önce toplanarak bakımevlerine yerleştirilmişti.