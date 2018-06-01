HT Magazin'de yer alan habere göre, ünlü yıldız bu yaz Bodrum ve Antalya’da konserler verecek. Layne’ın konser rotasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bulunuyor.

Daha önce tatil için Türkiye’ye gelen Ivy Layne, yemeklerden en çok kebabı sevmişti.