Iwata - Cerezo Osaka maçı ne zaman?

Iwata ve Cerezo Osaka, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 09:00. Iwata 14 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Cerezo Osaka 18 puanda ve 5. sırada. Iwata, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Cerezo Osaka, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 232 kodlu maçı oynayanlar; Iwata galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 3.10, Cerezo Osaka galibiyet oranı 2.10. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Iwata önceki hafta Kashima mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Cerezo Osaka ise Albirex Niigata maçında 1-0 yenildi.

Iwata, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Iwata, kendi sahasında 6 gol attı, 6 gol yedi.

Cerezo Osaka, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Cerezo Osaka, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.