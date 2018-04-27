Iwata - Cerezo Osaka maçı ne zaman?

Japonya J1 Lig maçında Iwata ile Cerezo Osaka, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 09:00. Iwata 14 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Cerezo Osaka 18 puanda ve 5. sırada. Iwata, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Cerezo Osaka, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 232 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Iwata kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 3.10, Cerezo Osaka sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Iwata son haftadaki Kashima müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Cerezo Osaka, Albirex Niigata karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Iwata, 6 gol attı ve 6 gol yedi.

Cerezo Osaka, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Cerezo Osaka 3 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.