Iwata - Gamba Osaka maçı rakamları

Japonya Lig Kupası Play Off maçında Iwata ile Gamba Osaka, 09 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 10:00. Iwata son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Gamba Osaka son 5 mücadelede 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 181. İddaa'da Iwata kazanır 1.75, berabere biter 3.00, Gamba Osaka kazanır 3.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Iwata son haftadaki Kashima müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Gamba Osaka, FC Tokyo karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.