Iwata - Kobe düellosu

Iwata ve Kobe, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 08:00. Maç öncesi Iwata 21 puanla 6. sırada, Kobe 16 puanla 10. sırada bulunuyor. Iwata, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Kobe son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 168 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Iwata kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.90, Kobe sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Iwata son haftadaki Kashima müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Kobe ise Shimizu karşılaşmasında 1-3 yenildi.

Iwata, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Iwata, kendi sahasında 7 gol attı, 7 gol yedi.

Kobe, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kobe 7 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.