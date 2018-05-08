Iwata - Shimizu maçı rakamları

Iwata ve Shimizu, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü Japonya Lig Kupası Grup B maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:00. Maç öncesi Iwata 6 puanla 3. sırada, Shimizu 7 puanla 2. sırada bulunuyor. Iwata, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Shimizu son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 439. İddaa'da Iwata kazanır 2.00, berabere biter 2.80, Shimizu kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Iwata son haftadaki Kashiwa müsabasında 1-2 kazandı.

Shimizu, Sagan Tosu karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Iwata, 5 gol attı ve 5 gol yedi.

Shimizu, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Shimizu, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.