İyi baba Ben Affleck

HT Magazin’de yer alan habere göre, Şükran Günü’nü 2015 yılında ayrıldığı oyuncu Jennifer Garner ve çocuklarıyla birlikte geçiren Affleck’i sık sık birlikte görüntülendiği sevgilisi Lindsay Shookus yalnız bırakmıştı.

Alkol tedavisi gören ünlü oyuncu daha önce sosyal medyadan “Alkol tedavimi tamamladım. Hayatı dolu dolu yaşamak ve olabildiğim kadar iyi bir baba olmak istiyorum” yazmıştı.

Ben Affleck