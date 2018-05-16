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Diş yapısının, birbirleri ve onları çevreleyen yumuşak dokular ile uyumlu olarak dizildiğini söyleyen Uzm. Dr. Kışlaoğlu, "Güzel bir gülüşün temel elemanları dişlerdir ve dolayısıyla diş şekilleri ve anatomik özellikleri hakkında kapsamlı olarak bilgi sahibi olmak gerekir.