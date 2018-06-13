HT Egeli'de yer alan habere göre, Türkiye’de deniz, dağ, jeotermal ve gastronomi turizminin bir arada yapılabildiği ender şehirlerden olan Balıkesir’de turizm sezonu açıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, tüm gayretlerinin şehre gelen turistleri rahat ettirmek olduğunu söyleyerek, ‘İyi bir tatil için, değişik lezzetleri tatmak için herkesi Balıkesir’e bekliyoruz” dedi.

Kafaoğlu, “Balıkesir, turizm, tarım ve hayvancılık adına 3 konseptte büyüyebilecek bir şehir. Bu 3 faktörün birbirine zarar vermeden, birbirinin işine karışmadan belli lokasyonlarda bu işi yapmalarını sağlıyoruz. Balıkesir mutlu ve huzurlu şehir. Sağlıklı gıdanın olduğu bir şehir. Yine Alpler’den sonra en yüksek oksijenin olduğu yer yine Balıkesir’de. Balıkesir gastronomi turizmi açısından da potansiyeli olan bir il” dedi.

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