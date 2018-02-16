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İYİ GECELER MESAJLARI! SEVGİLİYE İYİ GECELER MESAJI

* Bir hüzün saklıdır ve bin umut vardır, her yeni gün doğumunda, bir hüzünle uyuyup bin umutla uyanma dileğiyle. İyi geceler...

* Güzellikler içinde gecenin bu saatlerinde belki yalnızlığın en yorgun olduğu yerde yalnız olmadığını bilesin diye sana 'İyi Geceler' diyesim geldi...

* Hep aklımdasın öylesine bendesin ki hiç bitmek, tükenmek bilmeyen bişey bu, bu can bu bedenden çıkana, bu diyardan göçene dek görebildiğim tek gerçek rüyam sensin tatlı rüyalar meleğim.

* Gece bir başka giyer siyahını, yıldızlar daha sönük olur, yakamozlar başka çizer denize kendini ve hayat daha kahpe oynar oyununu sen yanımda yoksan...

* Yıldızlar ışıl ışıl göz kırpıyorlar adeta aşkıma. Şahitlik ediyorlar sensiz geçen gecelerime ve sıkıntılarıma. Neyseki bu yalnız gecelerin biteceğini yine onlar söylüyorlar bana. Yaşanmış en büyük aşkların tek şahidi yıldızlar diyorlar ki: 'Hadi yat artık çok az kaldı sabaha.' Tatlı rüyalar aşkım hem sana hem bana..

* Beyaz bir güvercin gönderiyorum sana, kanatlarında mutluluk yüreğinde sevgi ve şevkat. Kar beyaz tüylerinde kokun, ve gagasında iyi geceler öpücüğü... Ona iyi bak.

* Hayatımsın ve ben sadece seni yaşayabilirim.. Seni yaşadığım her gün için yanağına bir buse gonderiyorum huzurla uyu bitanem.. huzurlu ve mutlu... İyi geceler.. Seni seviyorum.

* Gece bir başka giyer siyahını, yıldızlar daha sönük olur, yakamozlar başka çizer denize kendini ve hayat daha kahpe oynar oyununu sen yanımda yoksan... Beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, kar beyaz tüylerinde umut, gagasında iyi geceler öpücüğü, yanağını uzat...

* Canım yanında olmak istiyor canımın bana ihtiyacı vardır diye. Canım çok sıkılıyor canım yanımda yok diye. Sensiz gecelerden sensiz günlerden bıktım artık. Sabret hayatım iyi günler bizi bekliyor. İyi geceler canım...

* Rüyalara rest çektim uyumuyorum. herkez derin uykudayken ben sana dalıyorum. Uykular çok tatlı derler ben seni tadıyorum. Onlar uykuya ben sana doyamıyorum... İyi geceler sevgilim.

* Gece olup güzel gözlerin yenik düştüğünde uykusuzluğa, seni gökyüzünden alıp düşlerime emanet ediyorum, gözlerimden uzaksın belki ama daima yüreğimdesin unutma. İyi Geceler.

* Bu gönül sana tutkun, sözlerin yine suskun. Nolursa olsun artık, sessizlikten korkuyorum. Bir aradayken ayrıyız. Her şeye rağmen dayanmalıyız. Kayıp gitme ellerimden, korkuyorum sensizlikten, gecelerden. İyi geceler aşkım...

* Bu gece senin gözlerin için uyuyacağım, sen uyurken gizlice ellerini tutup saçlarını okşayacağım, sana yaklaşıp o her zaman duyduğun şeyi söyleyeceğim ; SENİ ÇOK SEVİYORUM VE HEP SEVECEĞİM İYİ GECELER.

* Allahım sana en güzel uykuları ve benli rüyaları bahşetsin biriciğim.

* En güzel gecelerin en güzel rüyalarını gör bitenem tatlı uykular.

* Yine bir gün daha bitti sensiz ve tüm geceler ben yaşadığım sürece sensiz.sana çok kızgın olmama rağmen seni hala çok seviyorum iyi geceler...

* Dur bir dakika once bana bir opucuk, sonra seni seviyorum, tamam şimdi uyayabilirsin...

* Gökyüzü mehtabı nasıl beklerse, sahiller dalgaları nasıl özlerse, kuru toprak suya nasıl hasretse sende benim hasretimsin aşkım, iyi geceler seni çook seviyorum.

* Hergün hasretindeyim bu gece oldugu gibi.. Uyumadan önce şunları söyleyim sana askim; Keske sabaha kadar uykusuz kalsamda sana bakabilsem.. Keske benim uzerimde yorgan olmasa donsamda senin yaninda uyuyabilsem.. Keske gozlerimi kapattigimda ellerim yanimdaki yastiga dokundugunda o yastigi bos bulmasam.. Yine yalniz bir ruyaya daliyorum.. Sensizim iyi geceler! Butun bunlari yasiyabilmek icin mutlu yarinlara kadar yalniz uyuyacagim sevgilim..

* Gece bir başka giyer siyahını, yıldızlar daha sönük olur, yakamozlar başka çizer denize kendini ve hayat daha kahpe oynar oyununu sen yanımda yoksan...

* Yüreğin doğan güneşi değil batan güneşi seçsin, çünkü doğan güneş elbet batacaktır ama batan güneş yeni umutlarla doğacaktır yarınki güneş senin için bitanem iyi geceler.

* Gece olup güzel gözlerin yenik düştüğünde uykusuzluğa, seni gökyüzünden alıp düşlerime emanet ediyorum, gözlerimden uzaksın belki ama daima yüreğimdesin unutma. İyi Geceler.

* Sen benim rüyalarımdaki hayalim, hayattaki tek yaşama sebebimsin. İyi geceler meleğim.

Arım balım peteğim, gülüm dalı çiçeğim, güzel aşkım iyi geceler.

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